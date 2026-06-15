Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleştirilen şiir ve öykü yazma yarışmalarının finali ve ödül töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri olan Kahramanmaraş’ta düzenlenen programda, farklı kategorilerde dereceye giren edebiyatseverler ödüllerine kavuşurken, gençlerin katılımıyla düzenlenen liseler arası şiir okuma yarışması da büyük ilgi gördü.

Edebiyatseverler Ödüllerine Kavuştu

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende; yetişkinler ve liseler arası şiir ve öykü yazma yarışmalarında derece elde eden katılımcılara ödülleri takdim edildi. Şiir ve edebiyatın gelişimine katkı sunmayı amaçlayan yarışmalar, gençlerin ve yetişkinlerin edebi üretimlerini teşvik ederken, ortaya çıkan eserler de büyük beğeni topladı. Program kapsamında ayrıca liseler arası şiir okuma yarışması düzenlendi.

“Şehrimizin Edebiyat Kimliğini Güçlendirmeye Devam Edeceğiz”

Programda konuşan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Duran Doğan, Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat alanındaki güçlü mirasına dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi. Doğan, “6. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında yaptığımız yarışmalarda dereceye giren vatandaşlarımıza ödüllerini takdim ettik. Aynı zamanda liseler arası şiir okuma yarışması da düzenledik ve dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendirdik. Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat kimliğine güç katacak programları artırarak sürdüreceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.