Edinilen bilgilere göre, Ece İrtem sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı. O sırada annesinin de yanında bulunduğu öğrenilen oyuncuya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen İrtem kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İrtem'in vefatı, yakınları ve hayranları arasında büyük üzüntüye neden olurken, ortaya çıkan bir detay da yürekleri burktu. Genç oyuncunun hayatını kaybetmeden bir gün önce 35'inci yaş gününü kutladığı ve kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştığı öğrenildi.

Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum."

Yetkililer tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü, ölüm nedeninin yapılacak otopsi incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı bildirildi.

Ece İrtem'in ani vefatı, sanat dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, sevenleri genç oyuncu için taziye mesajları paylaşmaya devam ediyor.