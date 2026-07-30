MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak geniş kitlelerce tanınan Şef Eren Kaşıkçı'dan üzücü haber geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kaşıkçı, kendisini ziyarete gelen arkadaşı tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Eren Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kesin Ölüm Nedeni Otopsiyle Belirlenecek

Olay yerinde Cumhuriyet savcısının koordinasyonunda inceleme yapıldı.

İlk incelemelerin ardından Kaşıkçı'nın cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi sonucunun soruşturmaya yön vermesi bekleniyor.

Başsavcılık Soruşturma Başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle incelendiği, elde edilecek deliller ve otopsi raporunun değerlendirilmesinin ardından ölüm nedenine ilişkin resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

Şu aşamada ölümün nedeni hakkında yetkili makamlar tarafından kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı.

Gastronomi Dünyasını Yasa Boğdu

Eren Kaşıkçı'nın vefat haberi, gastronomi camiası ve MasterChef izleyicileri arasında büyük üzüntü yarattı.

Meslektaşları ve sevenleri sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşırken, birçok isim başarılı şefin kariyeri boyunca mutfak dünyasına yaptığı katkıları andı.