Ahbap Derneğinin Yönetimi İçin Yeni Görevlendirme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma sürecinde savcılığın talebi üzerine Ahbap Derneğinin mal varlığına ilişkin yönetim yetkilerinin tamamının üç kişiden oluşan yeni bir heyete devredilmesi istendi.

Mahkeme Talebi Kabul Etti

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebini değerlendirerek yönetim yetkisinin üç kişilik görevlendirmeye devredilmesine karar verdi.

Kararla birlikte derneğin mal varlığı üzerindeki idari yetkinin yeni görevlendirilen heyet tarafından yürütüleceği belirtildi.

Fesih Süreci de Başlatıldı

Hakimlik kararında, derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesapları ve mal varlığı üzerinde daha önce tedbir kararlarının uygulandığı ifade edildi.

Ayrıca Ahbap Derneğine ilişkin fesih sürecinin de başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, dosya kapsamındaki adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.