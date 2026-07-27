AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş başkanlığında oluşturulan yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni MYK’da Kahramanmaraşlı Muhammed Raşit Ünal, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görevlendirildi.

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Kahramanmaraşlı bir ismin AK Parti Gençlik Kolları’nın en üst yönetiminde önemli bir görev üstlenmesi, şehirde memnuniyetle karşılandı.

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Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Olarak Genel başkandan sonra 2 isim olması şehrimiz adına gurur vericidir.

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🎙️ Kızılcahamam Kampı (2)

Aksu TV olarak, Muhammed Raşit Ünal’ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Genel Merkez Gençlik Kolları Yeni Yürütme Kurulumuz Teşkilatımıza Hayırlı Olsun.