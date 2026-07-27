AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş başkanlığında oluşturulan yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni MYK’da Kahramanmaraşlı Muhammed Raşit Ünal, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görevlendirildi.

Kahramanmaraşlı bir ismin AK Parti Gençlik Kolları’nın en üst yönetiminde önemli bir görev üstlenmesi, şehirde memnuniyetle karşılandı.

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Olarak Genel başkandan sonra 2 isim olması şehrimiz adına gurur vericidir.

Aksu TV olarak, Muhammed Raşit Ünal’ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.