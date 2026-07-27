Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

19 Şüpheli Hakkında İşlem, 18 Gözaltı

Bakan Gürlek, soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale ettiği yönünde şüphe oluşması üzerine operasyon kararı alındığını belirtti.

Bu kapsamda 21 adreste arama yapılırken, haklarında işlem başlatılan 19 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor

Gülistan Doku dosyasında daha önce "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım", "cinsel saldırı", "suç delillerini gizleme veya yok etme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" gibi suçlamalar kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı.

Soruşturmanın önceki aşamalarında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı.

Adli Süreç Sürüyor

Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü ve olayın aydınlatılmasına yönelik yeni deliller doğrultusunda adli sürecin titizlikle devam ettiğini bildirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.