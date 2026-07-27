Akaryakıt fiyatlarında sürücüleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Küresel petrol piyasalarında fiyatların gerilemesiyle birlikte motorin fiyatlarında da önemli bir indirimin pompaya yansıması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,95 TL indirim uygulanacak.

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Etkili Oldu

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesinde, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasının etkili olduğu belirtiliyor. Ham petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yeniden aşağı yönlü güncellenmesini sağladı.

Yeni Motorin Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Beklenen indirimin ardından motorinin litre fiyatının il ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar göstermekle birlikte;

İstanbul'da: 75,57 TL

75,57 TL Ankara'da: 76,68 TL

76,68 TL İzmir'de: 76,95 TL

76,95 TL Doğu illerinde: Yaklaşık 78,41 TL

seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

Fiyatlar Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, Akdeniz ürün piyasasındaki günlük fiyatlar ve döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak hesaplanıyor. Rafineri fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV'nin eklenmesiyle pompa satış fiyatı belirleniyor.

Motorin indiriminin, gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenirken, sürücüler gelişmeleri yakından takip ediyor.