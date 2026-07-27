Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sahilinde meydana gelen boğulma faciasında kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Halil Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Dün denize girdikten sonra kaybolan Halil Öztürk'ü bulmak için Sahil Güvenlik, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri tarafından denizde ve kıyıda geniş çaplı arama çalışması yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda Öztürk'ün cansız bedeni denizde bulundu.

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Aynı Aileden 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Facia, serinlemek amacıyla denize giren 5 kişilik aileyi hedef aldı. Olayda anne Zehra Öztürk (39), baba Savaş Öztürk (42) ve annenin kız kardeşi Ceylan Dağaşan (30) olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kayıp olarak aranan Halil Öztürk'ün de cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Ailenin 16 yaşındaki kızı Fatma Öztürk ise boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede Büyük Üzüntü Yaşandı

Yaşanan acı olay, Tarsus'ta derin üzüntüye neden olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor. Yetkililer, yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı vatandaşları cankurtaran bulunmayan alanlarda denize girmemeleri ve gerekli güvenlik tedbirlerine uymaları konusunda bir kez daha uyardı.