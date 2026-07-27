Kahramanmaraş spor camiası, kahreden bir haberle sarsıldı. Kentin gururu Kahramanmaraş İstiklalspor’un U19 Takımı'nda kalecilik yapan genç yetenek Kerem Çelik, geçirdiği ağır trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Gelecek vad eden başarılı file bekçisinin ani vefatı, tüm şehri ve spor dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.

Kayseri Yolunda Feci Kaza

Edinilen bilgilere göre olay, Kahramanmaraş - Kayseri karayolu üzerinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yakınlarında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza geçiren genç futbolcu, olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olay yeri incelemeleri sürdürülüyor.

Spor Camiasından Taziye Mesajları Yağdı

İstiklalspor altyapısının en parlak isimlerinden biri olan Kerem Çelik'in vefatı, başta ailesi ve takım arkadaşları olmak üzere tüm kulüp yönetimini gözyaşlarına boğdu. Acı haberin duyulmasının ardından başta Kahramanmaraş İstiklalspor olmak üzere pek çok spor kulübü, futbolcu ve taraftar grupları sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımlayarak genç sporcuya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.