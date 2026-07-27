Mezarlıkta Silahlı Saldırı

Batman'ın Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta meydana gelen silahlı saldırı kentte büyük üzüntü yarattı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk değerlendirmelere göre saldırının, 16 Mayıs 2026 tarihinde kentte yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği olaydan kaynaklanan husumetin devamı niteliğinde olduğu belirtildi. Söz konusu olayın failinin daha önce yakalanarak tutuklandığı ve adli sürecin sürdüğü hatırlatıldı.

2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, yaralı şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin sürdüğünü, olayla bağlantısı olabilecek diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.