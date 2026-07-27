Kahramanmaraş'ta Sıcak Hava Yeniden Etkisini Artırıyor

Kahramanmaraş'ta kısa süreli serinliğin ardından yaz sıcakları yeniden etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminlerine göre kentte hava sıcaklıkları her geçen gün artacak ve hafta sonunda 42 dereceye ulaşacak.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlarla birlikte hissedilir şekilde düşen sıcaklıklar yerini yeniden bunaltıcı havaya bırakıyor. Özellikle düşük nem oranı ve açık gökyüzüyle birlikte sıcaklığın daha yoğun hissedilmesi bekleniyor.

Termometreler 42 Dereceyi Gösterecek

Meteoroloji tahminlerine göre Kahramanmaraş'ta hafta boyunca yağış beklenmezken güneşli hava hakim olacak. Gün gün beklenen sıcaklıklar şöyle:

27 Temmuz Pazartesi: En düşük 21°C , en yüksek 38°C

En düşük , en yüksek 28 Temmuz Salı: En düşük 21°C , en yüksek 40°C

En düşük , en yüksek 29 Temmuz Çarşamba: En düşük 22°C , en yüksek 40°C

En düşük , en yüksek 30 Temmuz Perşembe: En düşük 23°C , en yüksek 41°C

En düşük , en yüksek 31 Temmuz Cuma: En düşük 24°C, en yüksek 42°C

Hafta boyunca nem oranının düşük seyretmesi beklenirken, rüzgarın saatte 11 ila 17 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş'ta Yazın En Sıcak Günleri Yaşanabilir

Meteoroloji verileri, temmuz ayının son günlerinde Kahramanmaraş'ta yaz mevsiminin en sıcak dönemlerinden birinin yaşanacağını gösteriyor. Kentte sıcaklığın 42 dereceye ulaşmasıyla birlikte vatandaşların güneş çarpması ve sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı tedbirli olmaları isteniyor.

Türkiye Genelinde de Sıcaklıklar Artıyor

Meteoroloji'nin yurt geneli tahminlerine göre yeni haftada hava sıcaklıkları ülke genelinde yeniden yükselişe geçecek. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok ilde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, Karadeniz'in bazı kesimlerinde ise aralıklarla sağanak yağış görülecek.

Batı ve iç bölgelerde hafta ortasında kuzey yönlü kuvvetli rüzgarların etkili olması beklenirken, Kahramanmaraş'ta ise yağış öngörülmüyor.