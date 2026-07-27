Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tırda yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının tırın tamamını sarmasını ve çevreye sıçramasını önledi. Etkili çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tırda maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yetkililer, özellikle uzun yol sürücülerine araçlarının periyodik bakımını yaptırmaları ve olası yangın risklerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.