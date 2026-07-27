Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında toplumun bağlarını güçlendiren projelerine bir yenisini daha ekledi. Aile Yılı dolayısıyla Andırın’ın nefis doğal güzellikleriyle öne çıkan Çınar Geçidi’nde düzenlenen özel kamp programı, babalar ile oğullarını doğanın huzurlu atmosferinde buluşturdu.

Şehrin farklı noktalarından katılım sağlayan aileler, günlük hayatın ve iş temposunun stresinden uzaklaşarak baş başa vakit geçirme ve yeni anılar biriktirme fırsatı yakaladı.

Kamp boyunca çocuklar, bir yandan geleneksel oyunlar ve eğitsel etkinliklerle doyasıya eğlenirken bir yandan da yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşti. Babalar ise doğanın ve temiz havanın tadını çıkararak çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Kamp ateşi etrafında gerçekleştirilen sosyal aktiviteler, katılımcıların bağlarını daha da kuvvetlendirdi.

Organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar duygularını şu sözlerle paylaştı:

Bilgehan Özdemir: “Kamp çok güzel geçti. Çocuğumla birlikte çok güzel vakit geçirdik, yeni anılar biriktirdik. Oğlum burada yeni arkadaşlıklar edindi. Gerçekten çok güzel bir ortam vardı. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.”

Ali Ballı: “Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği bu kampa oğlumla birlikte katıldım. Bizim için çok özel bir anı ve farklı bir deneyim oldu. Doğayla iç içe, çocuklarımızla kaliteli vakit geçirdiğimiz çok güzel bir organizasyondu. Bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.”