8 Farklı Kategoride 180 Sporcu Korta Çıktı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek ve şehirdeki sportif faaliyetleri artırmak amacıyla projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ödüllü tenis turnuvası, sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

15 Temmuz Spor Vadisi’nde bir hafta boyunca süren dev organizasyonda, 8 farklı kategoride toplam 180 sporcu korta çıktı. Şampiyonluk ipini göğüslemek ve derece elde etmek için ter döken sporcuların kıyasıya mücadelesi izleyenlerden tam not aldı.

Final Müsabakaları ve Tribünlerde Büyük Coşku

Turnuvanın final karşılaşmaları adeta nefesleri kesti. Korta çıkan sporcuların üstün performansları saha kenarındaki sporseverlerden büyük alkış alırken, tribünlerdeki heyecan da organizasyona ayrı bir renk kattı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporcular başarılarının karşılığı olan ödüllerini aldı. Sporcular ve aileleri, 15 Temmuz Spor Vadisi’nin modern imkânlarından duydukları memnuniyeti dile getirirken, kendilerine bu fırsatı sunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.