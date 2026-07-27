1600 Rakımda Yetişen Çığşar Kirazı Dünyaya Açılıyor

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde doğanın cömert sunduğu lezzetlerden biri olan ve kış aylarında sakinliğe bürünen Çığşar Mahallesi, kiraz hasadı dönemiyle birlikte adeta yeniden hareketlendi. Yaklaşık 1600 rakımda üretilen ve kendine özgü aroması, kalitesiyle dikkat çeken Çığşar kirazı, Türkiye'nin en geç hasat edilen kirazları arasında yer alıyor.

Etkinlikte konuşma yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, yaklaşık 1600 rakımda yetişen Çığşar kirazının uluslararası alanda hak ettiği değeri gördüğünü belirterek, ürünün özel soğutmalı tırlar aracılığıyla başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeye ihraç edildiğini ve dış pazarda önemli bir yer edindiğini vurguladı. Şahin, kirazın tanıtımı ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Çığşar kirazının kendine özgü aroması ve kalitesiyle öne çıktığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kış aylarında nüfusun büyük ölçüde azaldığı bu mahallemiz, kiraz hasadı döneminde yeniden hareketleniyor. Yaklaşık 1600 rakımdaki Çığşar Mahallemizde yetişen ve Türkiye'nin en geç hasat edilen kirazları arasında yer alan bu ürün, aroması ve kalitesiyle dünyanın en iyi kirazları arasında gösteriliyor."

Kirazın yurt dışından yoğun talep gördüğünü ifade eden Şahin, ürünün özel soğutmalı tırlarla mahalleden alınarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye gönderildiğini, Avrupa pazarında önemli bir yer edindiğini dile getirdi.

Coğrafi İşaret Çalışmaları Başlatılıyor

Hasat etkinliğinde üreticilerin talep ve beklentilerini dinlediklerini belirten Andırın Kaymakamı Ömer Bulut, üreticilere bereketli bir sezon dilerken, bölgenin bu önemli değerinin korunması ve markalaşması adına Çığşar kirazına coğrafi işaret tescili alınması için gerekli girişimleri başlatacaklarını müjdeledi.

Andırın’da gerçekleştirilen renkli hasat programına; Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rahmi Paltacı, AK Parti Andırın İlçe Başkanı Abdulkadir Kayıran ile mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı.