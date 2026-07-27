Piazza AVM’de Uzman Rehberlik Desteği

Genç dostu belediyecilik anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavı sonuçlarının ardından adayların doğru kararlar alabilmesi için kurumlar arası güçlü bir iş birliğine imza attı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen program, 29 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri arasında Piazza AVM’de gerçekleştirilecek.

Her gün 12.00 – 20.00 saatleri arasında gençleri ağırlayacak olan etkinlikte, adayların tercih sürecini en bilinçli şekilde yönetebilmeleri için kapsamlı fırsatlar sunulacak.

Üniversite Tanıtımı ve Uzman Danışmanlık Bir Arada

Program kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi yetkilileri tarafından üniversitelerin akademik yapısı, bölümleri, kampüs imkânları ve öğrencilere sunulan olanaklar detaylı şekilde anlatılacak.

Bunun yanı sıra uzman eğitmenler tarafından gençlere;

Puan ve başarı sıralamasının doğru değerlendirilmesi,

Bölüm ve üniversite seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar,

Doğru tercih listesi oluşturma stratejileri,

Tercih sürecinde düşülebilecek yaygın hatalardan kaçınma yöntemleri

konularında birebir rehberlik desteği sağlanacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geleceğe yön verecek bu önemli süreçte doğru bilgiye ve uzman desteğine ulaşmak isteyen tüm gençleri ve ailelerini etkinliğe davet etti.