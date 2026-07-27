Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, yol konforunu artırmak ve vatandaşlara daha güvenli ulaşım imkânı sunmak amacıyla başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Şehir tarihinin en kapsamlı ulaşım yatırımlarından biri olarak hayata geçirilen asfalt seferberliği kapsamında merkez ve ilçelerde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kullanım ömrünü tamamlayan, ulaşım standardı düşük cadde ve sokaklar modern sıcak asfaltla yenilenirken, şehir genelindeki ulaşım ağı da daha güvenli, konforlu ve dayanıklı hale getiriliyor.

135 Kilometrelik Yol Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mayıs ayında başlatılan asfalt seferberliği kapsamında bugüne kadar şehir genelinde toplam 135 kilometrelik yol ağı sıcak asfaltla yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla mevcut yolların ulaşım standardı yükseltilirken, sürüş güvenliğinin artırılması ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak ulaşım altyapısının oluşturulması hedefleniyor. Planlı ve programlı şekilde sürdürülen asfalt uygulamalarıyla yalnızca mevcut yolların yenilenmesi değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın ulaşım ağının daha modern, dayanıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

Bu Hafta 30 Farklı Noktada Çalışma

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan haftalık çalışma programı kapsamında 27 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında şehir genelinde 30 farklı noktada sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Ekipler, belirlenen mahallelerde yoğun mesai harcayarak cadde ve sokakları modern ulaşım standartlarına kavuşturacak.

Dulkadiroğlu’nda Çok Sayıda Sokak Yenileniyor

Dulkadiroğlu’nda Aslanbey Mahallesi’nde 7071, 7073, 7075, 7094, 7088 ve 7057’nci sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Bahçelievler Mahallesi’nde 90025, 90027, 90031, 90036 ve 90038’inci sokaklar modern sıcak asfaltla yenilenecek. Mehmet Akif Mahallesi’nde ise 45029, 45031, 45034, 45036, 40238 ve 45040’ıncı sokaklarda asfalt serimi yapılacak. İlçedeki çalışmalar kapsamında ayrıca Maksutuşağı Grup Yolu, Trabzon Bulvarı ve Şeyh Adil Caddesi’nde de sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirilecek.

Onikişubat, Pazarcık ve Elbistan’da da Çalışmalar Sürüyor

Haftalık program kapsamında Onikişubat’ta da asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek. Ertuğrul Gazi Mahallesi’ndeki 24001, 24004 ve 24022’nci sokaklar sıcak asfaltla yenilenecek. Pazarcık’ta ise Çamlıtepe Mahallesi’nin 213, 215, 216, 217, 218 ve 219’uncu sokaklarında sıcak asfalt serimi yapılacak. Elbistan’da da Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı’nda sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.