Kahramanmaraş’ta Kavurucu Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kahramanmaraş'ta etkisini sürdüren yoğun sıcak hava dalgası, bölge genelinde yaşamı adeta yavaşlattı. Artan hava sıcaklıkları vatandaşlara zor anlar yaşatırken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar aşırı nem ve sıcakla baş etmeye çalışıyor. Kent genelinde etkisini hissettiren bu aşırı sıcaklar, sokak ve caddelerdeki hareketliliği minimum seviyeye indirdi.

Parklar ve AVM’ler Serinlemek İsteyenlerin Akınına Uğradı

Günün en sıcak saatlerinde evlerinde kalmayı tercih etmeyen Kahramanmaraşlılar, serin bir nefes alabilmek için çareyi yeşil alanlarda ve kapalı mekânlarda aradı. Şehrin parkları ve ulu ağaçların altındaki gölgelik alanlar, sıcaktan bunalıp biraz olsun serinlemek isteyen vatandaşlarla doldu taştı.

Özellikle açık alandaki sıcaklıktan kaçan pek çok vatandaş, klimalı ortamlar sunan kapalı alışveriş merkezlerini (AVM) tercih ederek günün ilerleyen saatlerini buralarda geçirdi. Uzmanlar ise rekor sıcaklıkların etkisini sürdürdüğü bu günlerde, kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlıların zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarını yineliyor.