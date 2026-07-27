Eş Zamanlı Operasyonda Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kararlı mücadelesini sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda zehir tacirlerinin illegal faaliyetleri gözler önüne serildi. Yapılan aramalarda:

2 bin 718 adet uyuşturucu hap,

21 gram esrar,

15 gram sentetik kannabinoid,

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Kahramanmaraş-Göksun Yolunda Bariyerlere Çarpan Motosiklet Sürücüsü Boş Araziye Savruldu İçeriği Görüntüle

Adliyeye Sevk Edilen 9 Zanlı Tutuklandı

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanarak sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.