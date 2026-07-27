Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Afşin'de 800 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, tesisin kuzey ilçelerin ulaşım altyapısına önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Afşin'in Afşinbey Mahallesi'nde 400 dönümlük alan üzerine kurulan tesisin açılış törenine belediye yöneticileri, protokol üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Görgel: "Kuzey İlçelerimizin Ulaşım Gücünü Artıracağız"

Açılış programında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ulaşım yatırımlarının şehir genelinde aralıksız sürdüğünü belirterek, Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi'nin bölgenin gelişimine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Görgel, tesis sayesinde asfalt üretim kapasitesinin artırılacağını ve yol yapım çalışmalarının daha hızlı, ekonomik ve verimli şekilde yürütüleceğini belirterek, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmayı hedeflediklerini söyledi.