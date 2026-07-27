Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın 13. Olağan Genel Kurulu’nda Kahramanmaraşlı Nurettin Akçul, delegelerin güçlü desteğiyle yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Ankara’da gerçekleştirilen genel kurulda sendikanın yeni dönem yönetimi belirlenirken, mevcut Genel Başkan Nurettin Akçul aldığı yüksek oyla bir kez daha üyelerin güvenini kazandı.

Genel kurulda 213 delegeden 202’si oy kullandı. Yapılan seçim sonucunda Nurettin Akçul, 192 oy alarak rakiplerine büyük fark attı ve yeniden Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı oldu.

Kahramanmaraşlı bir isim olarak uzun yıllardır sendikal mücadelede önemli sorumluluklar üstlenen Akçul, maden işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, haklarının korunması ve sendikal dayanışmanın güçlendirilmesi adına yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor.

Seçimin ardından değerlendirmelerde bulunan Nurettin Akçul, genel kurulun sendika tarihinin en huzurlu ve olgun toplantılarından biri olduğunu belirterek delegelere teşekkür etti.

Akçul, görev süresi boyunca aynı kararlılıkla çalışacaklarını ifade ederek, "Bir sonraki olağan genel kurulda aday olmayacağım. Ancak görev süremizin sonuna kadar ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Başarılı sendikacılık kariyeriyle Kahramanmaraş'ın gurur duyduğu isimlerden biri olan Nurettin Akçul, aldığı güçlü destekle yeni dönemde de maden işçilerinin temsilcisi olmaya devam edecek.

Akçul'un yeniden Genel Başkan seçilmesi, hem Türkiye Maden İşçileri Sendikası camiasında hem de memleketi Kahramanmaraş'ta memnuniyetle karşılandı.