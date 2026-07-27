Edinilen bilgilere göre kaza, Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. N.N. idaresindeki 46 ALO 507 plakalı motosiklet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan motosiklet yol kenarında bulunan bariyerlere çarparken, çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletten fırlayarak metrelerce uzaklıktaki boş araziye düştü.

İtfaiye Ekipleri Yaralı Sürücüyü Kurtardı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Araziye düşen yaralı sürücü N.N., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Güvenlik güçleri kaza bölgesinde inceleme yaparken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.