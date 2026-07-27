Mükremin Halil Caddesi Sıcak Asfaltla Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Ertuğrul Gazi Mahallesi’nin ana güzergâhı konumundaki Mükremin Halil Caddesi, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince baştan sona yenilendi.

Altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından hızla başlatılan çalışmalarla, yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergâha toplam 2 bin 500 ton sıcak asfalt serildi. Bölge sakinlerinin ve çevre mahallelerden gelen sürücülerin yoğun olarak kullandığı cadde, 7 Milyon TL’lik yatırımla çok daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturuldu.

İkinci Etapta Aydınlatma ve Yürüyüş Yolları Modernize Edilecek

Yalnızca araç ulaşımıyla sınırlı kalmayan projede, caddenin çehresini tamamen değiştirecek ikinci etap çalışmalarına geçiliyor. Bu kapsamda cadde üzerindeki mevcut aydınlatma elemanları yenilenerek modernize edilecek. Ayrıca yaya güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla yürüyüş yolları da baştan aşağı yenilenecek. Gerçekleştirilen bu kapsamlı yatırımlarla Mükremin Halil Caddesi, hem sürücüler hem de yayalar için örnek bir güzergâh haline gelecek.