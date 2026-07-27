Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı’nda Sıcak Asfalt Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü kapsamlı yol ve asfalt seferberliğini kuzey ilçelerde aralıksız sürdürüyor. Elbistan ilçesinde Pınarbaşı, Tepebaşı, Hacı Esat Efendi, Kümbet ve Darende caddelerinde hayata geçirilen başarılı çalışmaların ardından, şimdi de 2,5 kilometre uzunluğundaki Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı’nda sıcak asfalt serimine başlandı.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede; Pınarbaşı Mesire Alanı, kritik kamu kurumları ve Malatya Yolu’na kesintisiz ulaşım sağlayan bulvarın üstyapısı yenileniyor. Çalışmaların ilk etabında gerçekleştirilen sıcak asfalt serimi ile sürücüler için sürüş güvenliği ve seyahat konforu en üst seviyeye çıkarılıyor.

Yaya Yolları ve Aydınlatma Sistemleri De Baştan Aşağı Yenilenecek

Yalnızca araç trafiğiyle sınırlı kalmayan dev projede, bulvarın çehresini tamamen değiştirecek ikinci etap çalışmalarına da hazırlanılıyor. Bu kapsamda:

Bölgede yaya ulaşımını güvenli ve konforlu hale getirmek için modern yürüyüş yolları inşa edilecek.

Mevcut aydınlatma elemanları tamamen modernize edilerek bulvar estetik ve güvenli bir görünüme kavuşturulacak. Kahramanmaraş-Göksun Yolunda Bariyerlere Çarpan Motosiklet Sürücüsü Boş Araziye Savruldu İçeriği Görüntüle

Tüm bu imalatların ardından gerçekleştirilecek son kat asfalt serimiyle birlikte Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı; yenilenen asfaltı, yaya yolları ve çağdaş aydınlatma sistemleriyle Elbistan’ın örnek ulaşım akslarından biri haline gelecek.