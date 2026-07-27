İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kullanılarak gerçekleştirilen silahlı saldırılara yönelik yürütülen mücadelede önemli sonuçlar alındığını açıkladı. Bakan Çiftçi, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları ve önleyici tedbirleri sayesinde bu tür olayların sayısında dikkat çekici bir düşüş yaşandığını belirtti.

Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle olay yerine gidilerek ateşli silah kullanılan 165 saldırı meydana geldiğini hatırlatarak, bu yılın aynı döneminde bu sayının 46'ya gerilediğini ifade etti.

Suç örgütlerine yönelik mücadelenin sadece saldırıyı gerçekleştiren kişilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Çiftçi, saldırının talimatını verenlerden silah ve motosikleti temin edenlere, kaçış ve barınma imkânı sağlayanlara kadar suç zincirinin tüm halkalarının hedef alındığını söyledi.

Bakanlık koordinasyonunda operasyonel çalışmaların, istihbari faaliyetlerin ve önleyici güvenlik uygulamalarının eş zamanlı sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, bu sayede suç örgütlerinin hareket alanının önemli ölçüde daraltıldığını kaydetti.

Silahlı suç örgütlerinin motosikletleri hızlı hareket etmek, kimliklerini gizlemek ve olay yerinden kolayca uzaklaşmak amacıyla kullandıklarına dikkat çeken Çiftçi, güvenlik güçlerinin değişen yöntemlere karşı da etkin mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.