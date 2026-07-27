Sanıklar ve Avukatları Mütalaaya Karşı Beyanda Bulundu

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda gerçekleştirilen duruşmada, bir kısım sanıklar ve avukatları savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yaptı.

Söz alan tutuksuz sanıklar, daha önceki beyanlarını yineleyerek sahte imza iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Eksik inceleme yapıldığını, özel belgede sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığını savunan sanıklar, belediyedeki görev dönemlerinde herhangi bir usulsüzlük yapmadıklarını ve kamu zararının bulunmadığını öne sürdü. Hiçbir örgüte üye olmadıklarını belirten sanıklar ve avukatları, üzerlerine atılı suçlamalardan beraatlerini talep etti.

Duruşma Yarına Ertelendi

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, dosyada yalnızca görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve avukatlarının savunmalarının alınmadığını belirterek, duruşmanın yarına ertelendiğini ve yarın Akpolat ile avukatlarının savunma yapacağını açıkladı.