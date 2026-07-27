Edinilen bilgilere göre kaza, Kadirli - Andırın karayolu Yenigün köyü mevkiinde meydana geldi. Volkan Küçükkılınç idaresindeki 80 AEC 623 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.D. yönetimindeki 80 KB 607 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, araç içerisindeki iki kişi sıkışarak ağır yaralandı.

Sıkıştıkları Yerden Ekipler Tarafından Çıkarıldılar

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanla yarışı sonucunda araçta sıkışan sürücü Volkan Küçükkılınç ve yolcu konumundaki A.T. bulundukları yerden çıkarılarak bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan otomobil sürücüsü Volkan Küçükkılınç yaşamını yitirirken, yaralı A.T.'nin tedavisine devam ediliyor.

Sürücü Karakola Götürüldü, Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından tır sürücüsü A.D., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Hayatını kaybeden Volkan Küçükkılınç'ın Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yerel halkı ve emniyet camiasını derinden sarsan olayla ilgili incelemeler sürdürülüyor.