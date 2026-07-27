Gençlerin Tercih Dönemindeki En Büyük Rehberi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatlarındaki en kritik dönemeçlerden biri olan üniversite sınavı sonuçları sonrasında harika bir projeyi hayata geçirdi. Gençlik markası Pusula Maraş çatısı altında hazırlanan Pusula Maraş Tercih Robotu, adayların ilgi alanları ve başarı sıralamaları doğrultusunda kendilerine en uygun bölümleri kolayca değerlendirebilmeleri amacıyla erişime sunuldu.

Çevrimiçi olarak hizmet veren bu akıllı platform sayesinde gençler, karmaşık tercih süreçlerinde seçeneklerini çok daha bilinçli bir şekilde inceleyebilecek ve kendi hedefleri doğrultusunda en doğru tercih listesini oluşturabilecek.

Tamamen Ücretsiz ve Kolay Erişim

Üniversite adaylarının ihtiyaçları gözetilerek tamamen ücretsiz bir şekilde geliştirilen Pusula Maraş Tercih Robotu, herhangi bir ek başvuruya gerek kalmaksızın online olarak kullanılabiliyor.

Adaylar, sisteme Pusula Maraş Tercih Robotu adresi üzerinden kolayca erişim sağlayabiliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu önemli dijital destek aracından yararlanmak üzere tüm üniversite adaylarını sisteme davet etti.