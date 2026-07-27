Kırgızistan'da üç yıl boyunca yüksek tansiyon, çarpıntı, aşırı terleme ve baş ağrısı gibi şikayetlerle yaşamını sürdüren 22 yaşındaki Zarina Narynbek, tedavi için geldiği Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen başarılı ameliyat sayesinde yeniden sağlığına kavuştu. Nadir görülen feokromasitoma tümörü, yaklaşık 5 saat süren operasyonla başarıyla çıkarıldı.

Yaklaşık üç yıl önce başlayan sağlık sorunları nedeniyle ülkesindeki çeşitli sağlık kuruluşlarına başvuran Zarina Narynbek, uygulanan tedavilere rağmen şifa bulamadı.

Yakınlarının tavsiyesi üzerine Kahramanmaraş'ta HG Hospital’de görev yapan Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ile iletişime geçen genç kadın, Türkiye'ye gelerek tedavi sürecine başladı.

Yapılan detaylı tetkiklerde böbrek üstü bezinden kaynaklanan ve aort ile ana damarlar arasında yerleşmiş feokromasitoma tümörü tespit edildi. Bunun üzerine ameliyat kararı alındı.

HG Hospital’de gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik operasyonla tümör başarılı bir şekilde çıkarıldı. Ameliyatın ardından kısa sürede sağlığına kavuşan Zarina Narynbek'in yıllardır yaşadığı şikayetler tamamen ortadan kalktı.

Ameliyat öncesinde yüksek tansiyon, çarpıntı, baş ağrısı, aşırı terleme, halsizlik ve uyku problemleri yaşadığını anlatan Zarina Narynbek, operasyonun ardından yaşam kalitesinin büyük ölçüde arttığını söyledi.

Kış aylarında bile aşırı terleme nedeniyle pencereyi açarak uyumak zorunda kaldığını belirten Narynbek, artık normal bir yaşam sürdüğünü ifade ederek, "Üç yıldır hastaydım. Ameliyattan sonra şikayetlerimin hiçbiri kalmadı. Çarpıntım yok, tansiyonum normal, halsiz değilim ve düzenli uyuyabiliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

Kızının sağlığına kavuşmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren baba Sarpasov Narynbek de Türkiye'de uygulanan tedavinin hayatlarını değiştirdiğini söyledi.

Eskiden kızının sürekli klima altında uyuduğunu anlatan baba Narynbek, "Artık tansiyonu normal seyrediyor. Eskisi gibi klimayla uyumuyoruz. Soğuk olduğunda normal insanlar gibi yorgan istiyor. Artık üşümeye başladı." ifadelerini kullandı.

Ameliyatı gerçekleştiren Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ise feokromasitomanın oldukça nadir görülen bir tümör olduğunu belirtti.

Muhammedoğlu, hastalığın yüksek tansiyon, çarpıntı, baş ağrısı ve aşırı terleme gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade ederek, "Bu hastalık yaklaşık bir milyonda 2 ila 3 kişide görülüyor. Hastamızın tümörünü ileri düzey laparoskopik cerrahi yöntemiyle başarıyla çıkardık. Ameliyat sonrası hızla normal yaşamına döndü. Bundan sonra tansiyon ilacı kullanmasına da gerek kalmayacak." diye konuştu.

Başarılı operasyon, Kahramanmaraş'ın sağlık alanındaki tecrübesini bir kez daha ortaya koyarken, yurt dışından gelen hastalar için de önemli bir referans niteliği taşıdı.