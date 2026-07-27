Asayiş, narkotik, trafik, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda binlerce kişi ve araç kontrol edildi.

41 Bin Kişi Sorgulandı, 21 Kişi Tutuklandı

Asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 41 bin 338 kişinin sorgusu gerçekleştirildi. Denetimler ve operasyonlar sonucunda 103 kişi yakalanırken, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı.

Çalışmalarda ayrıca; 8 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 5 kesici/delici alet, 726 tabanca fişeği, 48 kurusıkı fişeği, 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 56 olaya müdahale edildi.

Çalışmalarda 62 şüpheli yakalanırken, 11 kişi tutuklandı. Operasyonlarda; 2 bin 813 sentetik ecza,

72,86 gram bonzai, 46,82 gram esrar, 29,52 gram metamfetamin, 30 adet ecstasy/captagon, 4,42 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Trafikte 26 Bin Araç Denetlendi

Trafik ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde 26 bin 439 araç kontrol edildi. Uygulamalarda ayrıca; 3 bin 21 alkol denetimi, 1 bin 721 motosiklet kontrolü, 5 okul servisi denetimi

gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 2 bin 661 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 208 araç trafikten men edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde 346 belgesiz araç kullanımı, 63 yüksek sesle müzik yayını ve 38 abartı egzoz kullanımı tespit edildi.

Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığına Geçit Yok

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmaları kapsamında 240 adet makaron ve 1 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekipleri ise 122 aracı kontrol ederken, bin 853 kişinin sorgusunu gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda 7 kişi GÖKSEM'e teslim edildi, çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.