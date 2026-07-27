Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ederken, son olarak kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim soruşturma kapsamında hedef alındı. İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın ortak koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında, geniş bir takipçi kitlesine sahip sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay'ın da yer aldığı öğrenildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla gözaltına alınan Mesut Can Tomay ve diğer 2 şüphelinin emniyetteki sorgu ve adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Mesut Can Tomay Kimdir?

Çocuk yaşlarda katıldığı "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışması ve geçmişte Vine platformunda ürettiği eğlenceli içeriklerle tanınan Mesut Can Tomay, dijital platformlar ve televizyon dünyasındaki projeleriyle adından söz ettirmektedir. Tomay, günümüzde özellikle partneri Ali Biçim ile birlikte YouTube platformunda yayınladıkları yüksek etkileşimli video konseptleriyle popülerliğini sürdürmektedir.