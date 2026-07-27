Son 7 ayda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine yönelik 6 bin 644 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbiri uygulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, son 7 ayda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 6 bin 644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Engellenen hesapların 3 bin 679'unun FETÖ ile bağlantılı, 2 bin 965'inin ise terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. En fazla erişim engeli X platformunda uygulanırken, yetkililer bot hesaplar, yapay gündem çalışmaları ve koordineli dijital ağların anlık olarak takip edildiğini, "Siber Vatan" kapsamında mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.