Adıyaman’ın Kâhta ilçesi Fırat Mahallesi 5. Sokak’ta yer alan ve içerisinde beyaz eşyalar ile çok sayıda mutfak tüpünün bulunduğu bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm iş yerini sarması üzerine çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, iş yerinde bulunan çok sayıda mutfak tüpü şiddetli şekilde patladı.

3 İtfaiye Personeli Yaralandı

Patlamaların ve yoğun dumanın yükseldiği t

Yaralı itfaiye personeli sağlık ekiplerince hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, dumandan etkilenen diğer 2 personele olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun ve riskli çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.