Gıda sektöründe aromatik ürün olarak değerlendirilen, kozmetik ve ilaç sanayisinde de kullanılan çörek otunun hasadına Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ile kurum yetkilileri katıldı. Yetkililer, hasat sırasında üreticilerle bir araya gelerek verim konusunda bilgi aldı.

Başta Amerika ve Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilen çörek otunun, düşük su tüketimi, kuraklığa dayanıklılığı, düşük üretim maliyeti ve artan pazar talebi sayesinde bölgede alternatif ürün olarak yaygınlaşması hedefleniyor.

"Çörek otu, üreticilerimiz için önemli bir ek gelir kaynağı olabilecek ürünler arasında"

Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Bakanlığın iklim değişikliğine uyumlu üretim planlaması doğrultusunda Adıyaman'ın ekolojik yapısına uygun yeni ürünlerin üretim desenine kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çörek otunun yüksek katma değer sağlayan ürünler arasında yer aldığını ifade eden Akkan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hasadını gerçekleştirdiğimiz çörek otu, düşük su tüketimi, kuraklığa dayanıklılığı ve yüksek katma değeriyle üreticilerimiz için önemli bir ek gelir kaynağı olabilecek ürünler arasında yer alıyor. İlimizde yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl yaklaşık 2 bin 250 dekarlık alanda demonstrasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Bugün de bu çalışmaların sonucunu hasatla birlikte görmüş olduk."



Üretici Mehmet Aslan da Adıyaman'da ilk kez çörek otu ektiklerini belirterek, verimin beklentilerini karşıladığını söyledi.

Bölgede ağırlıklı buğday, arpa ve nohut üretimi yapıldığını dile getiren Aslan, istenen verimin alınamaması nedeniyle çörek otunu alternatif ürün olarak denediklerini ifade etti.