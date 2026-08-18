Adıyaman'da bir kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarındaki mezarlık çevresinde yerde yatan kişiyi gören bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, şahsın 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Tunç'un cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA