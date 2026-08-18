Düzce'de serinlemek için suya giren bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirmesi bölgede büyük paniğe neden oldu. Ekiplerin ve vatandaşların seferber olduğu olayda, küçük çocuğa babası ulaştı.

Uğur Suyu'nda Gözden Kayboldu

Olay, Düzce'nin Beyköy beldesine bağlı Kaledibi mevkisinde regülatörün bulunduğu kısımda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre serinlemek amacıyla Uğur Suyu'na giren 14 yaşındaki V.D.Y. bir süre sonra akıntıda gözden kayboldu. Çocuğun suda kaybolduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Babası ve Vatandaşlar Arama Çalışmalarına Destek Verdi

Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri su altında çalışma başlatırken, endişeyle bekleyen çocuğun babası ve çevredeki duyarlı vatandaşlar da suya girerek arama çalışmalarına destek oldu.

Yapılan yoğun aramalar sonucunda çocuğun babası tarafından suda baygın halde bulundu. Sudan çıkarılan çocuk, bekleyen 12 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansta kalbi durduğu için kalp masajı (CPR) uygulanan 14 yaşındaki V.D.Y., hayata döndürülme çabasıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.