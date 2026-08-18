Türkiye'nin atıştırmalık ve kuruyemiş sektöründeki öncü markalarından Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ, başarıyla tamamlanan halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul'da düzenlenen törenle "CITAS" koduyla işlem görmeye başladı. Yatırımcılardan büyük ilgi gören süreç, şirket tarihi açısından yeni ve devasa bir büyüme döneminin kapılarını araladı.

Borsa İstanbul'da Görkemli Gong Töreni

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Çitlekçi'nin köklü bir tecrübeye sahip değerli bir marka olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Çitlekçi Mağazacılık, geniş tedarikçi ağı ve depolama kapasitesiyle müşterilerine pek çok farklı ürün sunmaktadır. Halka arzdan elde ettiği gelirle lojistik ve operasyonel altyapısını güçlendirecektir. Çitlekçi ailesine, borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Hedefimiz Dünyanın Kuruyemiş Markası Olmak"

Şirketin bugüne kadar öz kaynaklarıyla büyüdüğünü belirten Çitlekçi Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Tunç, halka arzı yeni ve daha büyük bir dönemin başlangıcı olarak gördüklerini söyledi. Güçlü mali yapıya ve sıfıra yakın banka borcuna sahip olduklarını belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Halka arzdan elde edeceğimiz kaynaklarla yatırımlarımızı hızlandırarak Çitlekçi'yi Türkiye'nin 81 ilinde müşterilerimizle buluşturmayı, ardından ülkemizin sınırlarını aşarak dünyanın kuruyemiş markası haline getirmeyi hedefliyoruz. Yalnızca bir yılda 33 milyonu aşkın misafirimizi mağazalarımızda ağırladık. Bugüne kadar nasıl kendi şirketimiz için çalıştıysak, bundan sonra bize güvenen yatırımcılarımız için de aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz." Şanlıurfa'daki akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı İçeriği Görüntüle

Yıllık 45 Bin Ton İşleme Kapasitesi

Çitlekçi Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç ise yaklaşık 200 milyar lira büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen pazarda şirketin yüzde 5 civarında paya sahip olduğunu belirtti. Türkiye'nin yıllık çerezlik ay çekirdeği tüketiminin 100 bin ton civarında olduğunu hatırlatan Tunç, Çitlekçi'nin entegre tesislerinin yıllık 45 bin ton ürün işleme kapasitesine ulaştığını ve bunun Türkiye tüketiminin yaklaşık yüzde 45'ine denk geldiğini kaydetti.

Tera Yatırım Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Furkan Gün ise Çitlekçi halka arzının, Tera Yatırım'ın 2026'da gerçekleştirdiği halka arzlar arasında en yüksek kat talebe ulaşan işlem olduğuna dikkat çekerek yatırımcılara hayırlı olmasını diledi.