Yeni akademik yılın yaklaşmasıyla birlikte üniversite öğrencilerini ve ailelerini heyecan sardı. Eğitim hayatlarına maddi anlamda bir nefes aldıracak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs ve öğrenim kredisi desteği için geri sayım sürerken, binlerce öğrenci arama motorlarında başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor.

KYK Burs Başvuruları Başladı mı, Ne Zaman Açılacak?

Öğrenci ve ailelerin en çok merak ettiği soru olan "KYK burs başvuruları başladı mı?" sorusunun yanıtı henüz resmi olarak verilmedi. KYK burs ve kredi başvuru ekranı, her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak.

Burs ve kredi takvimi; yükseköğretim kurumlarının genel yerleştirme ve üniversite kayıt dinamiklerine doğrudan bağlı olarak planlanıyor. YKS yerleştirme sonuçlarının ardından kazanan öğrencilerin üniversite kayıt süreçleri tamamlandıktan ve idari hazırlıklar sona erdikten hemen sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru tarihini kamuoyuna duyuruyor.

Güncel KYK Burs ve Kredi Miktarları Ne Kadar?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için yeni döneme ait güncel KYK burs ve kredi rakamları henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçtiğimiz dönem uygulanan ve öğrencilerin hesaplarına yatan aylık ödeme miktarları şu şekildeydi:

Ön Lisans / Lisans: 4.000 TL

Yüksek Lisans: 8.000 TL Nusaybin'de pikap ile tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı İçeriği Görüntüle

Doktora: 12.000 TL

Yeni eğitim dönemi için enflasyon oranları ve bütçe planlamaları doğrultusunda belirlenecek güncel burs ve kredi miktarlarının ilerleyen günlerde GSB tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Tüm resmi duyurular ve başvuru kılavuzu yayınlandığı anda e-Devlet ve Bakanlığın iletişim kanalları üzerinden takip edilebilecek.