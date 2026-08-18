Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu büyük bir facia yaşandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas - Suşehri karayolu Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde meydana geldi.

Minibüs Kontrolden Çıkarak Şarampole Devrildi

Hayati Aras yönetimindeki 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazanın şiddetiyle minibüs adeta hurdaya dönerken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

4 Kişi Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, minibüsteki 4 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 10 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik güçleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.