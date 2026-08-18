Ardahan'da bir işletmede büyükbaş hayvanda kuduz virüsünün tespit edilmesi, bölgede hareketli dakikalara neden oldu. Yetkililer halk sağlığını korumak amacıyla derhal harekete geçerken, riskli bölgede karantina uygulaması devreye sokuldu.

Büyükbaş Hayvanda Kuduz Tespit Edildi

Merkez Gürçayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmedeki büyükbaş hayvanın ani rahatsızlığı üzerine durum, işletme sahibi tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine hızla harekete geçen ekipler, hastalanan sığırdan numune alarak incelenmek üzere Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderdi. Yapılan laboratuvar incelemelerinde test sonucunun pozitif çıkması üzerine kuduz teşhisi kesinleşti.

Hayvan İtlaf Edildi, Karantina Başlatıldı

Virüsün yayılmasını ve olası bir felaketi önlemek amacıyla protokol kuralları derhal uygulandı:

Test sonucu pozitif çıkan büyükbaş hayvan itlaf edildi.

İlgili kurumlarca insan ve hayvan sağlığının korunması için acil tedbirler alındı.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede hastalığın olası yayılımını ve temaslı olabilecek diğer hayvanları belirlemek için detaylı saha çalışmalarına başladı.

Tedbirler kapsamında işletmenin bulunduğu bölgede karantina uygulaması resmen başlatıldı. Düzce'de ekipler seferber oldu: Suda kaybolan çocuğa babası ulaştı! İçeriği Görüntüle

Yetkililer, bölgedeki vatandaşların ve yetiştiricilerin dikkatli olmaları, kurallara uymaları ve şüpheli durumlarda ekiplere bilgi vermeleri konusunda uyarıda bulundu.