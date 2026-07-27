Otobanda Faciaya Davetiye Çıkardı

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Alınan ihbarlar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda ters yönde son sürat ilerleyen bir tırın olduğu bilgisi üzerine alarma geçti.

Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedilen tehlikeli yolculuk, ekiplerin başarılı operasyonuyla sonlandırıldı. Tır sürücüsü Ö.A. yönetimindeki 34 GH 5086 plakalı tır, otoyol gişelerinde jandarma ekiplerince durduruldu.

90 Bin Lira Ceza ve Trafikten Men

Ters yönde ilerleyerek diğer sürücülerin hayatını hiçe sayan tır sürücüsü Ö.A.'ya ağır yaptırımlar uygulandı. Sürücüye toplam 90 bin lira para cezası kesilirken, tehlike saçan tır 60 gün süreyle trafikten men edildi. Olayla ilgili süreç resmi makamlarca yürütülmeye devam ediyor.