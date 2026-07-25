Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Suruç Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Hürriyet Mahallesi'nde sokakta oynadığı sırada sahipsiz köpeklerin hedefi olan 8 yaşındaki Evin Bayo Sarık, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

Sağlık Durumu İyi

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük kız, yakınları tarafından hızla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Protokolden Aileye Geçmiş Olsun Ziyareti

Yaşanan talihsiz olayın ardından Suruç Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ömer Lütfi Özcan ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Doğan, köpek saldırısına uğrayan küçük çocuğu evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında aileye geçmiş olsun dileklerini ileten protokol üyeleri, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.