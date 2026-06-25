Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 24 Haziran'da kent merkezinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
İçeriği Görüntüle

Adreslerde yapılan aramalarda 230 gram kokain, 100 gram skunk, 15 uyuşturucu hap, 3 gram esrar, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi, Ü.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA