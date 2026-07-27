Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik iki ayrı kapsamlı soruşturma yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileriyle yaptığı çalışmada, banka hesaplarında 7 milyar liralık işlem hacmi saptandı. Dijital materyal incelemelerinde, yasa dışı bahisten elde edilen gelirin nakline aracılık eden şebekenin "saha grubu" ve "havale ofis grubu" adı altında organize olduğu belirlendi. Bu kapsamda Mersin, İstanbul, Hatay ve Çankırı'da 24 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Emniyetin Operasyonunda 13 Milyarlık İşlem Hacmi Tespit Edildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de paralelinde teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalarda 56 şüphelinin kimliği netleştirildi.

Şüphelilerin banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşlarına ait hesaplarında yapılan incelemelerde ise 12 milyar 976 milyon 499 bin 349 liralık devasa bir işlem hacmi bulundu. Mersin, Adana, Antalya, İzmir, Kilis, Mardin, Siirt ve Tekirdağ'daki ikametler ile yasa dışı bahis paralarının aklandığı değerlendirilen "finans ofislerine" şafak operasyonları düzenlendi.

67 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda haklarında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 67'si yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerden 4'ünün halihazırda cezaevinde, 2'sinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olduğu tespit edildi.

Firari diğer zanlıların yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.