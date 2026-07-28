Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, daha önce tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında yeni suçlamalar nedeniyle yeniden tutuklama kararı verildi.

Dijital materyallerde yeni deliller tespit edildi

Başsavcılık tarafından yapılan incelemelerde, Tuncay Sonel'e ait dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen teknik analizlerde yeni delillere ulaşıldığı belirtildi.

İncelemelerde elde edilen yazışma ve dijital verilerin, soruşturma kapsamında çeşitli suçlara ilişkin değerlendirmeye alındığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

4 ayrı suçtan tutuklandılar

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok hakkında;

Nitelikli yağma,

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve verileri bozma,

Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi

suçlamaları kapsamında da tutuklama kararı verildi.

Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerden S.K. tutuklanırken, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi

Son kararla birlikte Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 16'ya çıktı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce yaptığı açıklamada dijital incelemelerde kamu gücünün kötüye kullanıldığı iddialarına ilişkin yeni bulgulara ulaşıldığını, elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirmişti.