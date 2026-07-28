Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren çarşı ve mahalle bekçisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, 25 Temmuz'da Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Hamza Eren K., boşanma sürecinde olduğu eşi Hatice Mine K.'yi evinde tabancayla vurdu.
Kısa Sürede Yakalandı
Olayın ardından kaçan şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu saklandığı adreste kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7 Yaşındaki Kızını Yakınlarına Bıraktığı Öğrenildi
Soruşturma kapsamında, şüphelinin olay sırasında evde bulunan 7 yaşındaki kızını yanına alarak ablasına bıraktığı bilgisine ulaşıldı.
Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.