Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük orman felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen 2021 Manavgat yangınının beşinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Kurum, devletin afet sonrası yaraları hızla sardığını belirterek, inşa edilen yeni konutların bugün ailelere güvenli ve huzurlu bir yaşam sunduğunu ifade etti.

"Bir yılda yeni yuvalar inşa edildi"

Bakan Kurum paylaşımında, orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. Bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var." Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi cankurtaran kurtardı İçeriği Görüntüle

Antalya'da 1.284 yeni konut ve köy evi yapıldı

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat başta olmak üzere Akseki, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde etkili olan büyük orman yangınlarının ardından kapsamlı bir yeniden inşa süreci başlatıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde Antalya'da 45 konut ve 1.239 köy evi olmak üzere toplam 1.284 yeni bağımsız bölüm inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca Muğla'da da yangından etkilenen vatandaşlar için 134 konut ve 131 ahırdan oluşan toplam 265 bağımsız bölüm tamamlanarak kullanıma sunuldu.