Ticaret Bakanlığı'ndan Tüketici Hakları Hatırlatması

Ticaret Bakanlığı, alışveriş ve hizmet alımı sırasında vatandaşların karşılaşabileceği uygulamalara ilişkin önemli bir bilgilendirme yayımladı. Yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik haklarının korunması ve ticarette şeffaflığın sağlanması amacıyla denetimlerin sürdüğü vurgulandı.

Bakanlık, özellikle restoran, kafe ve benzeri işletmelerde sıkça tartışma konusu olan ek ücretlerle ilgili net ifadeler kullandı.

Servis ve Kuver Ücreti Zorunlu Olamaz

Açıklamada, işletmelerin fiyat listesinde açıkça belirtilmeyen servis ücreti, masa ücreti, kuver veya benzeri isimler altında tüketiciden ek ödeme talep edemeyeceği belirtildi.

Bahşişin ise tamamen müşterinin isteğine bağlı olduğu vurgulanarak, hiçbir işletmenin bahşişi zorunlu hale getiremeyeceğinin altı çizildi.

QR Kod Tek Başına Yeterli Değil

Bakanlık, dijital menü kullanımına ilişkin de önemli bir hatırlatma yaptı. İşletmelerin yalnızca QR kod üzerinden menü sunamayacağı belirtilirken, tüketicilerin kolayca görebileceği basılı fiyat listelerinin de bulundurulmasının yasal zorunluluk olduğu ifade edildi.

Kasada Yüksek Fiyat Çıkarsa Hangisi Geçerli?

Tüketicilerin sık karşılaştığı etiket-kasa fiyatı farklılığı konusunda da açıklama yapan Bakanlık, raf veya etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması halinde tüketici lehine olan düşük fiyatın uygulanması gerektiğini hatırlattı.

Ambalaj Ağırlığı Ücrete Dahil Edilemez

Açıkta satılan ürünlerde kullanılan kap veya ambalajın ağırlığının ürün fiyatına eklenemeyeceği belirtilen açıklamada, tüketicinin yalnızca satın aldığı ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapması gerektiği kaydedildi.

Denetimler Devam Edecek

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması amacıyla piyasalarda denetim ve düzenlemelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların haklarını bilmesinin adil ve güvenilir ticaret ortamının güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.