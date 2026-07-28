Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" kapsamında, uyuşturucu ticaretine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından, sokaklarda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen toplam 548 şüpheli tespit edildi.

Operasyon 14 İlde Eş Zamanlı Düzenlendi

Gaziantep merkezli 14 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 75 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, 4 kişinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Kalan 91 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Uyuşturucu Ticareti Dijital Platformlara Taşınmış

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre şüphelilerin, uyuşturucu satışını Telegram, WhatsApp ve benzeri internet tabanlı uygulamalar üzerinden organize ettikleri tespit edildi.

Ayrıca zanlıların, kolluk kuvvetlerinin bölgeye girişini önceden haber alarak delilleri yok etmeye çalıştıkları ve faaliyetlerini dijital ağlar üzerinden sürdürdükleri belirlendi.

Bakan Gürlek'ten Açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Gürlek, "Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini hedef alan uyuşturucu satıcılarına ve bunların dijital ağlarına hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Operasyonda görev alan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve tüm güvenlik güçlerine teşekkür eden Gürlek, uyuşturucu ve organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.