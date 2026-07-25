Gaziantep genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kararlı mücadele aralıksız devam ediyor. İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Yürütülen ortak çalışmalar kapsamında şüpheli görülen M.K. (28) ve Ö.B.Ç. (32) isimli şahıslar durdurularak üst aramasına tabi tutuldu. Ekiplerin dikkatli çalışması neticesinde şüphelilerin üzerlerinde toplam 505 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan M.K. ve Ö.B.Ç. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, zehir tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.